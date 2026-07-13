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13 июля 2026 в 19:35

Каллас не оставила идею ввести запрет на визы для россиян

Дипслужба ЕС будет продолжать пытаться ввести запрет на визы для ветеранов СВО

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
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Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не получилось согласовать запрет на въезд в ЕС российских бойцов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, но пообещала продолжать эту работу. По ее словам, существует риск для безопасности и потому возможность прибытия этим лицам в Европу надо ограничить. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Что касается бывших бойцов. Работа будет продолжена по этой теме, поскольку тут безусловно есть риск для евробезопасности, нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу, — заявила она.

Каллас заявляла, что ЕС реализует на Украине программы психологической помощи участникам боевых действий для их реинтеграции в общество. При этом она утверждала, что в России подобная работа не ведётся и из‑за этого такие люди якобы представляют опасность. В реальности бесплатные круглосуточные программы и платформы психологической помощи бойцам СВО действуют по всей России.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль, рассказал, что решение Словакии временно приостановить выдачу туристических виз россиянам вряд ли заметно скажется на выездном туризме. По его словам, страна традиционно не относилась к числу наиболее востребованных европейских направлений среди российских путешественников.

ЕС
Россия
Кая Каллас
запрет на въезд
СВО
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