Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении вызвать временного поверенного в делах России при Евросоюзе. Соответствующее сообщение она опубликовала в своих социальных сетях, добавив, что также предложит странам ЕС новый пакет ограничительных мер.

Причиной такого шага стали последние удары российских сил по объектам в украинских портах Одесса и Южный. Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры логистического центра с военными грузами и объектов с горюче-смазочными материалами.

Вызов дипломата и подготовка новых ограничений свидетельствуют о том, что Брюссель намерен продолжать линию конфронтации, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании. В Москве такие шаги традиционно называют неспособными повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле доказывает несостоятельность слов главы евродипломатии о якобы угрозе России. По его словам, встреча двух политиков неслучайно прошла в тот день, когда ЕС принял 21-й пакет санкций.