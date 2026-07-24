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24 июля 2026 в 22:20

Каллас пожелала видеть главу миссии России при ЕС

Каллас решила вызвать исполняющего обязанности постпреда России при Евросоюзе

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Michael Brandt/dpa/Global Look Press
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении вызвать временного поверенного в делах России при Евросоюзе. Соответствующее сообщение она опубликовала в своих социальных сетях, добавив, что также предложит странам ЕС новый пакет ограничительных мер.

Причиной такого шага стали последние удары российских сил по объектам в украинских портах Одесса и Южный. Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры логистического центра с военными грузами и объектов с горюче-смазочными материалами.

Вызов дипломата и подготовка новых ограничений свидетельствуют о том, что Брюссель намерен продолжать линию конфронтации, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании. В Москве такие шаги традиционно называют неспособными повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле доказывает несостоятельность слов главы евродипломатии о якобы угрозе России. По его словам, встреча двух политиков неслучайно прошла в тот день, когда ЕС принял 21-й пакет санкций.

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