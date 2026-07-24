Каллас подняли на смех в Европе после встречи Рубио и Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле

Каллас подняли на смех в Европе после встречи Рубио и Лаврова Христофору: встреча Лаврова и Рубио доказала несостоятельность слов Каллас

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле доказывает несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе России, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, встреча Рубио и Лаврова неслучайно прошла в тот день, когда ЕС принял 21-й пакет санкций.

Только вот Рубио ее (угрозу. — NEWS.ru) не заметил, — отметил Христофору.

Ранее политолог Константин Блохин сообщил, что переговоры Лаврова и Рубио на полях конференции АСЕАН в Маниле были нужны Москве прежде всего для прояснения позиции Вашингтона. Он уточнил, что стороны успели обменяться мнениями за 35 минут, но детального обсуждения не последовало.

До этого депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что высказывания главы евродипломатии о России подтверждают яростную «пещерную» антироссийскую политику Евросоюза. Так парламентарий прокомментировал слова Каллас о том, что РФ якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейцев.