В РАН предположили, зачем потребовалась встреча Лаврова и Рубио Блохин: встреча Лаврова и Рубио была нужна для понимания интересов США

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях конференции АСЕАН в Маниле были нужны Москве прежде всего для прояснения позиции Вашингтона, заявил политолог Константин Блохин в беседе с информационной службой «Вести». По его словам, стороны успели обменяться мнениями за 35 минут, но детального обсуждения не последовало.

Я думаю, что для нас встреча нужна была прежде всего, чтоб понять все-таки интересы Соединенных Штатов. Потому что вот после этой встречи ясно, что дух Анкориджа полностью сошел на нет. И об этом сказал в первую очередь госсекретарь Марко Рубио, — указал Блохин.

Он добавил, что США вообще не до украинского урегулирования в данный момент. Пока Вашингтон не разберется с Тегераном, он не готов участвовать в других конфликтах.

Инициатором беседы выступили США. После встречи Рубио заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы новые подходы и предложения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия успешно реализует все цели спецоперации, несмотря на позицию американской стороны в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, Лавров на встрече с Рубио пресек попытки Киева перевернуть картину о положении ВСУ на фронте.