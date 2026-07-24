Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 04:40

В РАН предположили, зачем потребовалась встреча Лаврова и Рубио

Блохин: встреча Лаврова и Рубио была нужна для понимания интересов США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях конференции АСЕАН в Маниле были нужны Москве прежде всего для прояснения позиции Вашингтона, заявил политолог Константин Блохин в беседе с информационной службой «Вести». По его словам, стороны успели обменяться мнениями за 35 минут, но детального обсуждения не последовало.

Я думаю, что для нас встреча нужна была прежде всего, чтоб понять все-таки интересы Соединенных Штатов. Потому что вот после этой встречи ясно, что дух Анкориджа полностью сошел на нет. И об этом сказал в первую очередь госсекретарь Марко Рубио, — указал Блохин.

Он добавил, что США вообще не до украинского урегулирования в данный момент. Пока Вашингтон не разберется с Тегераном, он не готов участвовать в других конфликтах.

Инициатором беседы выступили США. После встречи Рубио заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы новые подходы и предложения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия успешно реализует все цели спецоперации, несмотря на позицию американской стороны в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, Лавров на встрече с Рубио пресек попытки Киева перевернуть картину о положении ВСУ на фронте.

Мир
Сергей Лавров
Марко Рубио
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РАН предположили, зачем потребовалась встреча Лаврова и Рубио
Стало известно, когда американская делегация прилетит в Россию
Россия и Украина согласуют новое воссоединение семей
Как отличить ядовитые грибы от съедобных: внешний вид, запах и вкус
Разрыв в пенсиях россиян между регионами достиг рекордных сумм
Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью
Федоров рвется к власти: когда он снесет Зеленского, последствия для РФ
Сенат Конгресса США поддержал воинственную позицию по Ирану
США придумали, как возвращать ущерб торговым судам на Ближнем Востоке
Президент Сербии не нашел причин для разрыва сотрудничества с Украиной
Сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе эвакуировали
В Эстонии отказались удалять русофобную рекламу о «луковицах»
Япония создает свое ЦРУ: 30 тысяч шпионов для атак на РФ, Китай и КНДР
Украинцы вышли на улицы из-за отставки министра обороны
Магнитная буря вновь обрушилась на Землю
ЕС добавил в черный список четыре российских аэропорта
Блэкаут в Грузии: почему во всей стране отключилось электричество, детали
Удар «свыше» не помешал китайцам запустить спутник на орбиту
Президент FIDE оставил свой пост из-за санкций Евросоюза
Суда с нефтью заблокировали в Красном море: чем это выгодно экономике РФ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.