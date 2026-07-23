Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине Депутат Слуцкий: Россия достигнет всех целей СВО, несмотря на позицию США

Россия успешно реализует все цели спецоперации, несмотря на позицию американской стороны в вопросе урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио пресек попытки Киева перевернуть картину о положении ВСУ на фронте.

Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио в Маниле, по сути, продолжает российско-американские контакты по урегулированию украинского кризиса, но без стремительной динамики в этом процессе. Россия сохраняет приверженность тем соглашениям, которые обсуждались в Анкоридже, однозначно заявил глава МИД на встрече с госсекретарем США. В целом продолжение контактов Москвы и Вашингтона — позитивный момент. Однако исходим из того, «дух Анкориджа» не заменит «боевой дух» российских солдат при достижении целей СВО. Они будут достигнуты в любом случае — или за столом переговоров, или на поле боя, — высказался Слуцкий.

Он отметил, что Лавров сообщил американской стороне о реальном положении на фронте, где ВСУ сталкиваются с поражениями и теряют инициативу. При этом, по словам депутата, дипломат также подтвердил готовность России к переговорам.

Лавров опрокинул попытки режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и лидеров европейской партии войны представить ложную и перевернутую картину о якобы переломе ситуации на линии боевого соприкосновения в пользу бандеровских формирований. Российская делегация подтвердила стремление к дипломатическому решению украинского конфликта и особо предостерегла от накачивания киевского режима вооружениями. И это приобретает не меньшую важность в свете ремарки Рубио журналистам о том, что урегулирование потребует «новых идей и предложений», — резюмировал Слуцкий.

Ранее Рубио после встречи с Лавровым заявил, что переговоры в Анкоридже не увенчались успехом. По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимы новые идеи и подходы.