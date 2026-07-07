В РСТ раскрыли последствия приостановки выдачи виз Словакией Эксперт РСТ Кайль: пауза в выдаче виз Словакией почти не скажется на турах в ЕС

Решение Словакии временно приостановить выдачу туристических виз россиянам вряд ли заметно скажется на выездном туризме, рассказал NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль. По его словам, страна традиционно не относится к числу наиболее востребованных европейских направлений среди российских путешественников.

Словакия никогда не была массовым направлением для российских туристов. Чаще всего она входила в состав комбинированных маршрутов по Центральной Европе или выбиралась для оздоровительного, горнолыжного и экскурсионного отдыха. Поэтому временная приостановка приема документов вряд ли существенно повлияет на общий турпоток в Европу, — сказал Кайль.

Он добавил, что туристы, которые планировали поездку именно в Словакию, скорее всего, либо перенесут путешествие, либо переориентируются на другие страны Шенгенской зоны, продолжающие принимать заявления на туристические визы.

По данным РСТ, за 2025 год Словакия выдала гражданам России 1149 шенгенских виз, из которых 46% были многократными. При этом Италия оформила более 161 тыс. виз, Франция — свыше 156 тыс., Греция — около 59 тыс.

Ранее Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.