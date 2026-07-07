Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 16:38

В РСТ раскрыли последствия приостановки выдачи виз Словакией

Эксперт РСТ Кайль: пауза в выдаче виз Словакией почти не скажется на турах в ЕС

Братислава, Словакия Братислава, Словакия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Словакии временно приостановить выдачу туристических виз россиянам вряд ли заметно скажется на выездном туризме, рассказал NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль. По его словам, страна традиционно не относится к числу наиболее востребованных европейских направлений среди российских путешественников.

Словакия никогда не была массовым направлением для российских туристов. Чаще всего она входила в состав комбинированных маршрутов по Центральной Европе или выбиралась для оздоровительного, горнолыжного и экскурсионного отдыха. Поэтому временная приостановка приема документов вряд ли существенно повлияет на общий турпоток в Европу, — сказал Кайль.

Он добавил, что туристы, которые планировали поездку именно в Словакию, скорее всего, либо перенесут путешествие, либо переориентируются на другие страны Шенгенской зоны, продолжающие принимать заявления на туристические визы.

По данным РСТ, за 2025 год Словакия выдала гражданам России 1149 шенгенских виз, из которых 46% были многократными. При этом Италия оформила более 161 тыс. виз, Франция — свыше 156 тыс., Греция — около 59 тыс.

Ранее Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

Экономика
Европа
Словакия
шенгенские визы
визы для россиян
РСТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Ротару эффектно вышла в свет на Неделе моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.