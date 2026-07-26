«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах на Нью-Йорк Нетаньяху подтвердил визит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен приехать в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает Fox News. Такое заявление он сделал после слов мэра города Зохрана Мамдани о возможном аресте во время визита.

Нетаньяху практически каждый год посещает сессию Генассамблеи ООН при наличии необходимых мер безопасности, уточнили в источнике. Подчеркивается, что в этот раз не намерен он менять свои планы и собирается приехать в Нью-Йорк.

Мамдани также заявлял, что рассматривает возможность ареста израильского премьера во время его визита в город. Несмотря на это, Нетаньяху подтвердил свое намерение не отказываться от поездки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе посетит Вашингтон. В ходе визита запланирована встреча двух политиков.

До этого о предстоящей поездке сообщила канцелярия главы израильского правительства. По ее данным, Нетаньяху вылетит в США 27 июля, а 28 июля проведет переговоры с Трампом в Белом доме. Кроме того, в рамках визита премьер-министр Израиля примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.