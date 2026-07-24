Нетаньяху прилетит в Вашингтон на переговоры с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится с визитом в США, сообщили в канцелярии политика. Поездка состоится по приглашению американского президента Дональда Трампа.

В рамках визита у Нетаньяху запланирована встреча с хозяином Белого дома. Также израильский премьер посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом во время визита в США. По данным источников, поездка украинского лидера запланирована на 28 июля.

До этого военный политолог доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что встреча президента России Владимира Путина и Трампа в ближайшее время маловероятна. По его мнению, у лидеров двух стран пока нет достаточной почвы для диалога. При этом эксперт допустил, что после возможной встречи с Зеленским Трамп может связаться с Путиным для обсуждения ряда вопросов.