Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в США

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться на следующей неделе во время визита украинского лидера в Соединенные Штаты, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным источника, поездка Зеленского запланирована на 28 июля.

Как утверждает телеканал, в рамках визита Зеленский намерен провести переговоры с Трампом. Кроме того, в программе поездки значится участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Ранее Зеленский заявил, что представители Москвы, Вашингтона и Киева могли бы провести трехстороннюю встречу для урегулирования кризиса до осени. По его словам, у США есть несколько вариантов разрешения ситуации.

До этого стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.