Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 09:30

Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп

Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться на следующей неделе во время визита украинского лидера в Соединенные Штаты, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным источника, поездка Зеленского запланирована на 28 июля.

Как утверждает телеканал, в рамках визита Зеленский намерен провести переговоры с Трампом. Кроме того, в программе поездки значится участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Ранее Зеленский заявил, что представители Москвы, Вашингтона и Киева могли бы провести трехстороннюю встречу для урегулирования кризиса до осени. По его словам, у США есть несколько вариантов разрешения ситуации.

До этого стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Евросоюз обвинили в развязывании третьей мировой войны
Лантратова раскрыла, почему гражданские на Украине попадают в плен
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу
Наступление ВС РФ на Харьков 24 июля: последние новости, сводка, бои
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.