Зеленский раскрыл, когда могут встретиться представители России и Украины

Зеленский раскрыл, когда могут встретиться представители России и Украины Зеленский: представители России, США и Украины могли бы встретиться до осени

Представители Москвы, Вашингтона и Киева могли бы провести трехстороннюю встречу для урегулирования кризиса до осени, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит издание «Укринформ», у Соединенных Штатов есть несколько вариантов разрешения ситуации.

Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча [представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию]. Безусловно, надо все это делать до осени, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорному процессу. Он также сообщил, что из-за подстрекательства Киева со стороны Евросоюза к продолжению военных действий Москва вынуждена продолжать специальную военную операцию.

До этого стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.