Россия сохраняет готовность к переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако из-за подстрекательства Киева со стороны Евросоюза к продолжению военных действий страна вынуждена продолжать специальную военную операцию, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, — сказал Песков.

До этого представитель Кремля подтвердил, что Россия и Украина сохраняют разногласия по территориальному вопросу, речь идет о «считанных километрах». Он также отметил, что СВО будет продолжаться, пока президент Украины Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.