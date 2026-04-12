Песков рассказал о «считанных километрах» в разногласиях России и Украины

Россия и Украина сохраняют разногласия по территориальному вопросу, речь идет о «считанных километрах», заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира.

Это можно сделать буквально в режиме «сегодня». Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. <...> До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва добивается устойчивого мира. Он может наступить, кода Москва достигнет заявленных в самом начале СВО целей, уточнил Песков.

Ранее представитель Кремля расссказал, что после выхода армии России к границам новых регионов начнется сложный переговорный процесс. Журналист уточнил, возможен ли устойчивый мир после того, как военные достигнут границ донецкого региона. Песков ответил, что этому предшествует долгий диалог.