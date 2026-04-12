Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 13:55

Появились подробности задержания следовавшего из России танкера

На задержанном Швецией танкере не оказалось российских граждан

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждан России нет среди членов экипажа судна Hui Yuan, на борт которого поднялись шведские власти, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. Береговая охрана Швеции задержала танкер под панамским флагом из-за подозрений в экологических нарушениях.

В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет, — сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что сотрудники береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера Hui Yuan, который был задержан после якобы сброса экипажем угольных отходов. Согласно заявлению ведомства, судно было зарегистрировано в Панаме и следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.

Мир
Швеция
Панама
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал свое любимое занятие в храме на Пасху
Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни
Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ
«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами
Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Пасхой
Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза
Появились подробности разговора Лукашенко и Путина
«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры
В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации
Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО
Серябкина сделала трогательное признание в особенный день
В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами
Актер Гальцев рассказал, как на него повлияла смерть Юрия Гагарина
Российские ученые готовятся создать мощнейшую атомную станцию на Луне
Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху
Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка
Новое имя всплыло в разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони
Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.