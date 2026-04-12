Появились подробности задержания следовавшего из России танкера На задержанном Швецией танкере не оказалось российских граждан

Граждан России нет среди членов экипажа судна Hui Yuan, на борт которого поднялись шведские власти, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. Береговая охрана Швеции задержала танкер под панамским флагом из-за подозрений в экологических нарушениях.

В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет, — сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что сотрудники береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера Hui Yuan, который был задержан после якобы сброса экипажем угольных отходов. Согласно заявлению ведомства, судно было зарегистрировано в Панаме и следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.