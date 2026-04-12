Появились подробности задержания следовавшего из России танкера

Граждан России нет среди членов экипажа судна Hui Yuan, на борт которого поднялись шведские власти, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. Береговая охрана Швеции задержала танкер под панамским флагом из-за подозрений в экологических нарушениях.
В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет, — сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что сотрудники береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера Hui Yuan, который был задержан после якобы сброса экипажем угольных отходов. Согласно заявлению ведомства, судно было зарегистрировано в Панаме и следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России.
Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.