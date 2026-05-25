25 мая 2026 в 00:52

Си Цзиньпин повысил голос на Трампа на переговорах

FT: Си Цзиньпин повысил голос на Трампа, когда началось обсуждение Японии

Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин повысил голос на саммите с президентом США Дональдом Трампом, передает Financial Times. Это произошло во время обсуждения темы Японии и ее оборонной политики.

Источники отмечают, что этот эпизод стал неожиданным для американской стороны. Данный момент оказался самым напряженным в ходе двухдневной встречи лидеров США и Китая, подчеркнули в источнике.

Ранее Трамп предложил председателю КНР договориться о совместных действиях с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда. Источники не уточняют, что именно ответил Си Цзиньпин на это предложение Трампа.

Позже лидер Китая поделился с Путиным информацией о визите Трампа в Китай, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, состоялся подробный разговор двух лидеров. Трамп 13–15 мая посетил Китай с государственным визитом.

Кроме того, военный эксперт и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил: Китай искренне рад приезду Путина, в отличие от визита Трампа. Аналитик отметил, что завершение визита главы Белого дома вызвало у принимающей стороны чувство глубокого удовлетворения. По его словам, только после отбытия американской делегации Пекин получил возможность вернуться к конструктивному обсуждению вопросов глобальной повестки.

