Трамп выразил благодарность Путину и Си за позицию по Ирану Трамп: Россия и Китай сохраняли нейтралитет в иранском конфликте

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите «Группы семи» во Франции поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс стран в ходе войны США и Израиля с Ираном. Он заявил, что Москва и Пекин могли сделать конфликт для Штатов «более сложным». Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Я хочу поблагодарить президента Китая Си. <…> Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я высоко это ценю. И я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он сохранял нейтралитет, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что после подписания соглашения, запланированного на 19 июня, Трамп хочет разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех — для народа Израиля, стран Персидского залива, США и также иранской общественности.