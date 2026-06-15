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15 июня 2026 в 17:07

Вэнс назвал страну, которая может сорвать сделку США и Ирана

Джей Ди Вэнс признал, что соглашение между США и Ираном может сорвать Израиль

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Сделку между Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе, отказ Израиля выводить военных из Ливана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала ABC. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех.

Как вы знаете, в этом регионе все может усложнить заключение сделки <...>. Мы глубоко убеждены в том, что это будет хорошая сделка для народа Израиля, для народов стран Персидского залива, для народа Америки, а также для народа Ирана, — сказал Вэнс.

До этого американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия. Блохин подчеркнул, что текущие договоренности направлены на создание условий для будущих переговоров, которые пока не начались.

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