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15 июня 2026 в 10:15

Политолог оценил вероятность подписания мирной сделки США и Ирана

Политолог Блохин усомнился, что США подпишут мирный договор на условиях Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вероятность подписания Соединенными Штатами мирного договора на условиях Ирана крайне мала, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в настоящий момент стороны конфликта стремятся приостановить его активную фазу.

То, что Иран написал [о мирном соглашении], такой вид сценария будущей сделки — это мечты. Даже при [Бараке] Обаме (44-й президент США. — NEWS.ru) не было таких требований от Тегерана. Ядерное соглашение было заключено как раз при нем. Затем [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) вышел из него и говорил, что иранская ядерная сделка — это худшая из тех, которые подписывал Вашингтон. Согласие действующего лидера США на подобные условия может выглядеть как капитуляция. Это издевка. Поэтому я считаю, что Вашингтон на это не пойдет. Сегодня главная задача любых сигналов к переговорам — затормозить горячую фазу конфликта, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что текущие договоренности направлены на создание условий для будущих переговоров, которые пока не начались. По словам политолога, первым этапом станет прекращение активных боевых действий, а вторым — сами переговоры, к которым необходимо подготовиться. При этом, отметил эксперт, США сейчас могут дать любые обещания, но нет гарантии, что они будут выполнены.

Ранее сообщалось, что США согласились снять морскую блокаду и вывести войска из районов, прилегающих к Ирану. Это обязательство прописано в соглашении с Тегераном. Кроме того, Вашингтон пообещал не отправлять новые силы в регион и не вводить новые санкции на время переговоров.

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