Стали известны некоторые пункты соглашения США и Ирана

США обязались снять морскую блокаду и вывести военный контингент из районов, прилегающих к Ирану, в течение 30 дней в рамках соглашения с Ираном, сообщает издание Mehr со ссылкой на источники. Кроме того, Вашингтон пообещал не направлять новые силы в регион и не вводить санкции на период проведения переговоров.

В рамках этой договоренности Соединенные Штаты должны разморозить активы Ирана на сумму около $12 млрд до начала шестидесятидневного переговорного периода. Стороны также договорились о создании механизма контроля за реализацией достигнутого соглашения. При этом Иран оценил нанесенный ему ущерб в $300 млрд и заявил, что план восстановления страны должен быть предоставлен США и их союзникам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.