Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 02:05

Стали известны некоторые пункты соглашения США и Ирана

Mehr: США в рамках соглашения с Ираном выведут военных и разморозят $12 млрд

Флаги США и Ирана Флаги США и Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США обязались снять морскую блокаду и вывести военный контингент из районов, прилегающих к Ирану, в течение 30 дней в рамках соглашения с Ираном, сообщает издание Mehr со ссылкой на источники. Кроме того, Вашингтон пообещал не направлять новые силы в регион и не вводить санкции на период проведения переговоров.

В рамках этой договоренности Соединенные Штаты должны разморозить активы Ирана на сумму около $12 млрд до начала шестидесятидневного переговорного периода. Стороны также договорились о создании механизма контроля за реализацией достигнутого соглашения. При этом Иран оценил нанесенный ему ущерб в $300 млрд и заявил, что план восстановления страны должен быть предоставлен США и их союзникам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.

Мир
США
Иран
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН поддержали мирное соглашения США и Ирана
В Армении определили, какая партия получит конституционное большинство
Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном
Стали известны некоторые пункты соглашения США и Ирана
Лантратова призвала ООН отреагировать на гибель россиян от западного оружия
В США озвучили, как повлияет на мир заключение сделки между США и Ираном
США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно
Стоимость нефти марки Brent рухнула до минимума с 10 марта
Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году
Нидерланды и Япония обменялись двумя голами в Далласе
Жители Киева вышли на протесты против мобилизации
Трамп раскрыл отношение Нетаньяху к условиям сделки с Ираном
«Поздравляю всех»: Трамп подтвердил подписание сделки между США и Ираном
«Час X»: Иран объявил об окончании терпения из-за ударов по Ливану
Названы дата и время подписания мирного соглашения между США и Ираном
«Держу в неведении»: сын «Гарри Поттера» не знает об известности отца
Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно
Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана
В ДНР сообщили о заключении соглашений на миллиарды рублей
Пожарные объявили ликвидацию открытого горения в самарской многоэтажке
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.