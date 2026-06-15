Трамп раскрыл отношение Нетаньяху к условиям сделки с Ираном Трамп: Нетаньяху устраивают условия грядущего соглашения с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп газете The Wall Street Journal. Он уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде уже в воскресенье, 19 июня.

Почему это хорошо для Биби [Нетаньяху]? Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, — добавил Трамп.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня. Стороны достигли договоренности о немедленном прекращении военных действий.

До этого республиканец указал, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Вместе с тем он предупредил о готовности прибегнуть к решительным мерам, в случае если партнеры откажутся от взаимодействия.

Также Трамп пояснил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.