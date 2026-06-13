Трамп пригрозил Ирану «ультимативной альтернативой» Трамп: США надеются на сотрудничество с Ираном, но есть альтернатива

Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. Но при этом глава Белого дома предупредил о готовности принять решительные меры в случае отказа партнеров.

Республиканец выразил надежду на скорый, легкий и гладкий процесс взаимодействия в будущем. Он добавил, что в случае, если этого не произойдет, есть незавидная альтернатива.

Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если этого не произойдет, у нас есть ультимативная альтернатива, которую, надеюсь, мы больше никогда не будем использовать! — написал Трамп.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что церемония подписания меморандума между Ираном и США об урегулировании конфликта не состоится в ближайшее воскресенье, 14 июня. Дипломат призвал не торопиться с выводами о точном времени подписания документа.

Также Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.