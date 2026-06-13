В МИД Ирана сделали важное заявление о подписании меморандума с США

В МИД Ирана сделали важное заявление о подписании меморандума с США МИД Ирана: мирный меморандум не будет подписан 14 июня

Церемония подписания меморандума между Ираном и США об урегулировании конфликта не состоится в ближайшее воскресенье, 14 июня, однако может произойти в последующие несколько дней, сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Дипломат призвал не торопиться с выводами о точном времени подписания документа, передает иранская государственная телерадиокомпания.

Информации о точном времени подписания меморандума нужно подождать. Хоть этого и не случится завтра, вероятность того, что это произойдет в ближайшие дни, не исключена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что, согласно тексту итогового документа, мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном включает 14 пунктов. Ключевые из них — полное снятие морской блокады Ирана в течение 30 дней и вывод всех американских военных сил от иранских границ.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в подготовленном меморандуме между Тегераном и Вашингтоном стороны обязуются взаимно уважать государственный суверенитет и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Глава дипломатии также отметил, что неотъемлемой частью соглашения должно стать прекращение израильской агрессии против Ливана.