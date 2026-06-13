В Иране раскрыли неотъемлемую часть соглашения с США

В меморандуме между Тегераном и Вашингтоном стороны обязуются взаимно уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения. Помимо этого, дипломат отметил, что частью соглашения должно стать прекращение агрессии Израиля против Ливана.

Мы не оставим Ливан в одиночестве, — добавил он.

Министр подчеркнул, что в рамках документа США обязуются не инициировать войну и не использовать угрозы. Кроме того, глава МИД Исламской Республики проинформировал о других пунктах потенциального меморандума, отметив, что вопросы снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива будут урегулированы позднее. Он также уточнил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телеканала заметил, что текст соглашения с США по урегулированию конфликта проходит финальную стадию утверждения на высшем уровне. Говорить о времени и месте подписания документа пока преждевременно.