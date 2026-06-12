Иран озвучил, на каком этапе находится проект соглашения с США МИД Ирана: проект соглашения с США находится на рассмотрении властей страны

Текст соглашения с США по урегулированию конфликта проходит финальную стадию утверждения на высшем уровне, сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телеканала. Говорить о времени и месте подписания документа пока преждевременно.

Мы находимся в процессе окончательного утверждения на высшем уровне и профильными ведомствами для достижения соглашения. Что касается времени, места подписания соглашения, это должно быть объявлено после утверждения соответствующими органами, — сказал Багаи.

Он также подчеркнул, что ни один из проектов соглашения, которые ранее публиковали СМИ, не соответствует действительности. Официальные данные появятся только после внутреннего одобрения документа.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта лишь через Пакистан. По словам дипломата, другие страны тоже предпринимают шаги по деэскалации.

До этого военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что подготовленное американо-иранское соглашение выглядит как фактическая капитуляция Соединенных Штатов. Журналист напомнил, с какими целями Вашингтон вступал в этот конфликт. Пентагон обещал короткую и решительную операцию по уничтожению иранских ракет и военно-морского флота.