11 мая 2026 в 12:30

В МИД раскрыли, кто остался ключевым посредником на переговорах Ирана и США

Пакистан остается основным посредником на переговорах Ирана и США

Эсмаил Багаи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
В настоящее время Иран ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта лишь через Пакистан, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, при этом другие страны тоже предпринимают шаги по деэскалации.

Тем не менее посредником по-прежнему остается Пакистан. Пакистан как официальный посредник между Ираном и США продолжает свою деятельность в этом направлении, — отметил он.

Как отметил Багаи, Катар остается одной из наиболее активных стран региона, которые поддерживают хорошие отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном, и постоянно делится своим мнением и идеями по вопросу урегулирования с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее Багаи сообщил, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы. Как уточнил представитель МИД Исламской Республики, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.

