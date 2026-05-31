В администрации Трампа назвали возможный срок заключения сделки с Ираном Axios: США могут заключить сделку с Ираном в конце следующей недели

США могут заключить сделку с Ираном в конце следующей недели, до 7 июня, заявил порталу Axios чиновник из администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что договоренность будет достигнута, и добавил, что Вашингтон готов подождать столько, сколько потребуется.

Сделка состоится. Мы еще увидим, что она неизбежна. <...> В конце недели, надеемся, будет какой-то результат, — сказал чиновник.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Трамп не настроен на переговоры с Тегераном. Он констатировал, что в пользу этого говорит продолжающая морская блокада и чрезмерные требования, которые выдвигает Вашингтон на переговорах.

До этого агентство Fars сообщило со ссылкой на источники, что выплата Тегерану $12 млрд (840 млрд рублей) из замороженных за рубежом активов станет частью соглашения между Ираном и США. Там отметили, что Исламская Республика не будет вести переговоры без предоставления этой суммы. При этом в договоре между Ираном и США нет пункта о запрете Тегерану взимать плату за проход через Ормузский пролив.