ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:30

В администрации Трампа назвали возможный срок заключения сделки с Ираном

Axios: США могут заключить сделку с Ираном в конце следующей недели

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут заключить сделку с Ираном в конце следующей недели, до 7 июня, заявил порталу Axios чиновник из администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что договоренность будет достигнута, и добавил, что Вашингтон готов подождать столько, сколько потребуется.

Сделка состоится. Мы еще увидим, что она неизбежна. <...> В конце недели, надеемся, будет какой-то результат, — сказал чиновник.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Трамп не настроен на переговоры с Тегераном. Он констатировал, что в пользу этого говорит продолжающая морская блокада и чрезмерные требования, которые выдвигает Вашингтон на переговорах.

До этого агентство Fars сообщило со ссылкой на источники, что выплата Тегерану $12 млрд (840 млрд рублей) из замороженных за рубежом активов станет частью соглашения между Ираном и США. Там отметили, что Исламская Республика не будет вести переговоры без предоставления этой суммы. При этом в договоре между Ираном и США нет пункта о запрете Тегерану взимать плату за проход через Ормузский пролив.

США
Иран
сделки
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.