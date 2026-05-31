Врачи запретили сниматься известному телеведущему

Mash: врачи запретили Александру Гришаеву сниматься в «Школе ремонта»

Александр Гришаев Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Александр Гришаев — Сан Саныч из телепрограммы «Школа ремонта» — не будет принимать участие в съемках из-за проблем со здоровьем. По данным канала, врачи нашли у него проблемы с суставами.

Как сказано в публикации, такая ситуация сложилась, потому что Гришаев слишком активно работал на съемочной площадке и на стройках. По данным Mash, ведущему порекомендовали заниматься физиотерапией и лечебной физкультурой.

Ранее стало известно, что актер и блогер Евгений Кулик был госпитализирован во Вьетнаме — он получил травму головы, ныряя в бассейн. По словам самого артиста, он сильно ударился и на несколько секунд потерял память.

До этого сообщалось, что голливудский актер Брюс Уиллис по-прежнему узнает своих близких, но не осознает, что у него деменция. Как уточнила супруга звезды Эмма Хеминг, «крепкий орешек» страдает анозогнозией — состоянием, при котором мозг из-за лобно-височной деменции теряет способность осознавать собственные нарушения.

