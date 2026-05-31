Россиян порадовали резким падением цен на клубнику Руспродсоюз сообщил о снижении оптовых цен на клубнику в России на 41%

В России средние оптовые цены на клубнику по состоянию на 20 мая 2026 года снизились на 41% за месяц, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума. Он также уточнил, что за неделю снижение составило 10%.

Средние оптовые цены на клубнику в России, по данным на 20 мая 2026 года, составили 302,3 рубля за 1 кг. За неделю они ослабели на 10,1%, за месяц — на 41%, за год — на 2,9%, — сказал он.

Востриков отметил, что в Москве средние розничные цены на клубнику на 22 мая 2026 года составили 1123,1 рубля за килограмм. За неделю они снизились на 3,1%, за месяц — на 41,8%, однако в годовом выражении выросли на 10,4%.

Ранее стало известно, что в нескольких российских регионах начали снижаться цены на продукты. Федеральная антимонопольная служба связала это с добровольными соглашениями между властями, магазинами и поставщиками. В ведомстве заметили, что сильнее всего подешевели помидоры, творог и картофель.