Путь, по которому идет Евросоюз сейчас, похож на путь Римской империи на закате ее существования, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times. Политик также раскритиковал политику Брюсселя в области декарбонизации. По его словам, такие меры толкают европейскую экономику в пропасть.

Ранее Бабиш рассказал, что сотрудники Министерства иностранных дел страны призывали его проводить антироссийскую политику. Кроме того, по его словам, чиновники подготовили специальную памятку, которую он назвал «потрясающей» по своему содержанию.

Кроме того, немецкая газета Junge Welt сообщила, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализируют о растущих внутренних противоречиях в Евросоюзе и разногласиях по поводу прекращения финансирования конфликта. Издание отмечает, что часть стран больше не желает продолжать безнадежное финансирование Украины.