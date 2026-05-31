«День прошел зря»: экс-астронавт обозвал российских космонавтов ворами

Американский сенатор и экс-астронавт Марк Келли оскорбительно высказался о российских космонавтах, назвав их ворами, его речь на форуме Black Sea Security Forum в Одессе передает RT. Келли подчеркнул, что работал с космонавтами на протяжении 15 лет.

В русском языке есть поговорка: если ты за день ничего не украл на работе, значит, день прошел зря, — сказал Келли.

По словам сенатора, успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. На первое он поставил «видимость того, что они чем-то руководят», на второе — «кого обвинить, если что-то пошло не так», на третье — «что сегодня украсть».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Келли в публичном обсуждении деталей секретного брифинга Минобороны США. Поводом для скандала стало выступление сенатора в программе Face the Nation, где он затронул тему влияния военной операции против Ирана на американские запасы вооружений, включая современные ракетные системы.