ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:42

«День прошел зря»: экс-астронавт обозвал российских космонавтов ворами

Американский сенатор и экс-астронавт Келли обозвал ворами российских космонавтов

Марк Келли Марк Келли Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский сенатор и экс-астронавт Марк Келли оскорбительно высказался о российских космонавтах, назвав их ворами, его речь на форуме Black Sea Security Forum в Одессе передает RT. Келли подчеркнул, что работал с космонавтами на протяжении 15 лет.

В русском языке есть поговорка: если ты за день ничего не украл на работе, значит, день прошел зря, — сказал Келли.

По словам сенатора, успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. На первое он поставил «видимость того, что они чем-то руководят», на второе — «кого обвинить, если что-то пошло не так», на третье — «что сегодня украсть».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Келли в публичном обсуждении деталей секретного брифинга Минобороны США. Поводом для скандала стало выступление сенатора в программе Face the Nation, где он затронул тему влияния военной операции против Ирана на американские запасы вооружений, включая современные ракетные системы.

США
Россия
астронавты
космонавты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.