Астронавт МКС снял неопознанный объект рядом с Землей На МКС сняли неопознанный светящийся объект рядом с Землей

Астронавт Международной космической станции зафиксировал из модуля «Купол» яркий светящийся объект, сообщили в пресс-службе NASA. Его заметили рядом с Землей во время наблюдения за сближением грузового корабля «Прогресс» 27 апреля 2026 года над Западной Африкой.

Специалисты отмечают, что наблюдаемый объект, вероятнее всего, не был связан с «Прогрессом». Это мог быть вход в атмосферу и разрушение ступени ракеты-носителя, фрагмента спутника или другого космического мусора, а также обычное метеорное тело, сгоревшее в верхних слоях атмосферы. Представитель NASA подчеркнул, что без точных данных о ракурсе съемки невозможно однозначно установить природу явления.

