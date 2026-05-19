19 мая 2026 в 11:02

Астронавт МКС снял неопознанный объект рядом с Землей

На МКС сняли неопознанный светящийся объект рядом с Землей

Астронавт Международной космической станции зафиксировал из модуля «Купол» яркий светящийся объект, сообщили в пресс-службе NASA. Его заметили рядом с Землей во время наблюдения за сближением грузового корабля «Прогресс» 27 апреля 2026 года над Западной Африкой.

Специалисты отмечают, что наблюдаемый объект, вероятнее всего, не был связан с «Прогрессом». Это мог быть вход в атмосферу и разрушение ступени ракеты-носителя, фрагмента спутника или другого космического мусора, а также обычное метеорное тело, сгоревшее в верхних слоях атмосферы. Представитель NASA подчеркнул, что без точных данных о ракурсе съемки невозможно однозначно установить природу явления.



Ранее стало известно, что США для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе 7800 спутников-перехватчиков. Бюджетное управление конгресса оценило стоимость проекта в $1,2 трлн (8,77 трлн рублей).

