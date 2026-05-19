19 мая 2026 в 11:01

Магнитные бури сегодня, 19 мая: что завтра, тревожность, апатия, давление

Сегодня, 19 мая, сильной магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли возмущений магнитного поля, каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 19 и 20 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, которая как-то могла повлиять на космическую погоду в ближайшие дни.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 34%», — сообщили эксперты.

Ученые ИКИ РАН отметили, что период затишья продлится около двух ближайших суток, а затем начнут появляться активные центры с обратной стороны Солнца.

«Крупная область появится на изображениях на левом краю примерно в пятницу. Какой номер ей присвоят, пока неизвестно. На данный момент занято все вплоть до 4443. Мы бы поставили на 4448. Промежуточные четыре номерка в этом гардеробе, скорее всего, к тому времени разберут. По магнитным бурям опять же сегодня есть небольшие вероятности, но завтра все уйдет в полный ноль. Наслаждайтесь приятной космической погодой», — добавили эксперты.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», 20 мая геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. На Солнце мощных вспышек не прогнозируется.

Как справиться с влиянием магнитной бури, кому может быть плохо

Врач общей практики Елена Павлова рассказала NEWS.ru, что магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается.

«Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна. Главное правило — не паниковать. Знание о том, что такое влияние возможно, позволит людям не пренебрегать применением препаратов для коррекции давления, сердечного ритма в этот день», — отметила она.

Также врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева пояснила, что у каждого человека индивидуальная реакция на геомагнитные явления.

«Это все очень индивидуально. Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки», — уточнила медик.

Иван Смирнов
