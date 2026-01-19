Россиянам рассказали, к чему готовиться с приходом магнитных бурь Врач Павлова предупредила о слабости и головокружениях из-за магнитных бурь

Предстоящие магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Однако, по ее словам, зачастую симптоматика обусловлена тревожным состоянием и самовнушением.

Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна, — поделилась Павлова.

Она предупредила, что в этот период у людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть проблемы с нестабильностью артериального давления. Также, по словам Павловой, есть вероятность учащения приступов стенокардии и нарушения сердечного ритма. Врач подчеркнула, что все эти явления могут увеличить риск сосудистых осложнений, таких как гипертонические кризы, инфаркты и инсульты, особенно если состояние здоровья не контролируется должным образом.

Главное правило — не паниковать. Знание о том, что такое влияние возможно, позволит людям не пренебрегать применением препаратов для коррекции давления, сердечного ритма в этот день. По возможности не планируйте в этот день каких-либо важных мероприятий, — посоветовала Павлова.

Ранее появилась информация, что 20 января Землю накроет мощная магнитная буря. Эксперты прогнозируют, что ее интенсивность достигнет уровня G3/G4. Источником этого явления стал выброс плазмы, зафиксированный на Солнце 18 января.