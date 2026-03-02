Смерть Яниса Тиммы не будут расследовать Следствие отказалось возбуждать дело о гибели баскетболиста Тиммы

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила ТАСС адвокат его бывшей жены Анны Седоковой Татьяна Стукалова. Ранее ведомство провело две доследственных проверки.

По факту смерти Яниса Тиммы также была проведена доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело в связи со смертью Яниса Тиммы никогда не возбуждалось, — сказала она.

По ее словам, уголовное дело в Латвии также не возбуждалось. Она отметила, что Седокова не получала каких-либо уведомлений или повесток, есть только ничем не подтвержденная информация в таблоидах.

17 декабря 2024 года оперативные службы сообщили, что 32-летний Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Причиной смерти стало самоубийство.

Ранее хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Семья требовала признать их право на имущество спортсмена.