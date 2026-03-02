Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:15

Смерть Яниса Тиммы не будут расследовать

Следствие отказалось возбуждать дело о гибели баскетболиста Тиммы

Янис Тимма Янис Тимма Фото: IMAGO/Artur Stabulnieks/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила ТАСС адвокат его бывшей жены Анны Седоковой Татьяна Стукалова. Ранее ведомство провело две доследственных проверки.

По факту смерти Яниса Тиммы также была проведена доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело в связи со смертью Яниса Тиммы никогда не возбуждалось, — сказала она.

По ее словам, уголовное дело в Латвии также не возбуждалось. Она отметила, что Седокова не получала каких-либо уведомлений или повесток, есть только ничем не подтвержденная информация в таблоидах.

17 декабря 2024 года оперативные службы сообщили, что 32-летний Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Причиной смерти стало самоубийство.

Ранее хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Семья требовала признать их право на имущество спортсмена.

Янис Тимма
адвокаты
суды
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.