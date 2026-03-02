Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:29

Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области 59-летний житель Киришей до смерти избил 50-летнюю жену, нанеся ей как минимум 47 ударов рукояткой швабры, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой и накинулся на нее. В результате избиения женщина скончалась на месте в квартире на улице Мира. Свою вину мужчина полностью признал. Как выяснилось, он был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Ранее в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова.

убийства
Ленобласть
преступления
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.