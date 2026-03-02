Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры

В Ленинградской области 59-летний житель Киришей до смерти избил 50-летнюю жену, нанеся ей как минимум 47 ударов рукояткой швабры, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой и накинулся на нее. В результате избиения женщина скончалась на месте в квартире на улице Мира. Свою вину мужчина полностью признал. Как выяснилось, он был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Ранее в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова.