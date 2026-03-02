Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:35

Израиль предположил, когда завершится операция в Иране

Израиль ожидает, что операция против Ирана продлится минимум неделю

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press
Армия обороны Израиля предполагает, что совместная с Соединенными Штатами операция против Ирана продлится как минимум неделю, сообщает газета Times of Israel. Военнослужащие также собираются нанести серьезный удар по правительству республики. Однако для этого ЦАХАЛ требуется больше нескольких дней.

Армия обороны Израиля ожидает, что операция против Ирана продлится не менее недели. В ЦАХАЛ заявили, что намерены нанести серьезный удар по иранским властям, подчеркнув, что для достижения этой цели потребуется больше нескольких дней, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о начале «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

При этом, как считает экономист Эндрю Люн, Иран мог поразить авианосец Военно-морских сил Соединенных Штатов в Персидском заливе без особого труда. По его словам, корабль был доступной мишенью для Тегерана. Люн отметил, что Иран намеренно промахнулся, чтобы не спровоцировать большой конфликт.

Иран
Тегеран
Израиль
США
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
