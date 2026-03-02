Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:37

Медведев сравнил США со свиньями на фоне ударов по Ирану

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Соединенные Штаты в свете последних событий ведут себя как свиньи, не желающие расставаться с корытом, такое мнение высказал заместитель председателя России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, в Вашингтоне всеми силами пытаются сохранить доминирующую позицию.

Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом, — констатировал Медведев.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Александр Марьясов заявил, что Россия по-прежнему оказывает Ирану поддержку в политико-дипломатическом плане. По его словам, речь также идет об укреплении средств противовоздушной обороны республики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю. Военнослужащие также собираются нанести серьезный удар по правительству республики. Однако для этого ЦАХАЛ требуется больше нескольких дней.

