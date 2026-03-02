Аналитик раскрыл имя возможного следующего президента США

Жена главы Белого дома Мелания Трамп сосредоточится на поддержке сына Бэррона как будущего продолжателя политической династии, не имея собственных перспектив для самостоятельной карьеры в качестве президента, заявил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, супруга лидера не может баллотироваться из-за рождения в Словении и вряд ли заинтересована в этом, однако намерена помогать наследнику.

У нее есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Еще есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента, — сказал эксперт.

