02 марта 2026 в 19:52

Аналитик раскрыл имя возможного следующего президента США

Аналитик Дудаков: Мелания Трамп будет продвигать сына Бэррона на пост президента

Бэррон Трамп Бэррон Трамп Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жена главы Белого дома Мелания Трамп сосредоточится на поддержке сына Бэррона как будущего продолжателя политической династии, не имея собственных перспектив для самостоятельной карьеры в качестве президента, заявил aif.ru политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, супруга лидера не может баллотироваться из-за рождения в Словении и вряд ли заинтересована в этом, однако намерена помогать наследнику.

У нее есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Еще есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента, — сказал эксперт.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Тегеран способен организовать ликвидацию американского президента в ответ на смерть верховного лидера Али Хаменеи. Военный политолог подчеркнул, что до недавних событий иранская сторона даже не обсуждала вероятность покушения на Трампа.

США
Мелания Трамп
президенты
сыновья
