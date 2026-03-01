«Ни одной слезы»: Поддубный обвинил жену Трампа в черствости Поддубный обвинил Меланию Трамп в черствости после гибели сотен учениц в Иране

Жена президента США Мелания Трамп никак не отреагировала на гибель учениц после попадания ракеты по школе для девочек в иранском городе Минабе, написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в MAX. По его словам, первая леди страны не пролила ни одной слезы.

Школа находилась примерно в 600 метрах от объекта КСИР. Для современной «высокоточки» — это внушительное расстояние. В мире никак не отреагировали вообще на это массовое убийство. Мелания Трамп не пролила ни одной слезы. Общее число жертв среди иранского гражданского населения иранские правозащитники к 1 марта оценивали в 133 человека без учета школы в Минабе, — написал он.

Ранее Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минабе, который привел к массовым жертвам. В результате атаки погибли более 140 учениц. Глава ведомства добавил, что ответные удары по союзникам США — это вынужденная самооборона.

До этого в Сети появилось видео с последствиями удара по школе в иранском Минабе. На опубликованных кадрах видно, что от здания остался лишь остов.