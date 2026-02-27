Назван наследник Трампа, который может стать президентом США

Сын президента США Дональда Трампа Бэррон имеет потенциал в будущем стать главой государства, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, не исключено, что на должность будут претендовать и другие дети действующего американского лидера.

Сейчас у Дональда и Мелании Трамп есть сын Бэррон, которого, очевидно, семья рассматривает как одного из наследников их большой династии и человека, у которого, возможно, в будущем будут свои политические и президентские амбиции. То же самое касается и других детей Трампа. Дональд-младший и Иванка [Трамп] довольно активно участвуют в политике. В целом, их семья большая и политически активная. И я думаю, что представители династии Трампов и после ухода их отца с поста президента США будут пытаться влиять на политику и, возможно, даже участвовать в каких-то выборах, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что 2 марта Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН, поскольку председательство в этом органе перешло к США. Это будет первый случай в истории, когда супруга действующего американского президента будет председательствовать в Совбезе.