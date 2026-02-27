Рэпера PHARAOH привлекли к ответу за пропаганду наркотиков Рэпер PHARAOH попал под административное дело за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Музыканта обвиняют по статье о пропаганде наркотиков в интернете, передает РИА Новости. Заседание назначено на 13 марта.

Нарушение зафиксировано в Сети, однако конкретные материалы, ставшие поводом для разбирательства, не уточняются. Статья, по которой привлекли артиста, предусматривает штраф для граждан от пяти до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма взыскания выше — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала предложение приравнять детскую песню «Сигма бой» к пропаганде нацизма, назвав это попыткой навязать политический ярлык. Парламентарий напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни двух девочек 11 и 12 лет — значит обесценивать историческую память.

До этого исполнитель Гио Пика получил административный штраф за разжигание ненависти к полицейским. Сыктывкарский суд назначил музыканту 10 тыс. рублей за песню с оскорблениями в адрес сотрудников МВД, опубликованную в соцсетях.