27 февраля 2026 в 14:25

Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов

Суд Москвы взыскал 38,5 тыс. рублей с блогера Ефремова по иску «Медиаскаута»

Московский суд взыскал с блогера Никиты Ефремова, внесенного в перечень террористов и экстремистов, около 38,5 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Иск подала компания «Медиаскаут», занимающаяся операторской деятельностью в сфере рекламных данных.

Заявление поступило в суд в декабре прошлого года. Дело рассматривалось в упрощенном порядке без проведения слушаний, и требования истца были удовлетворены в полном объеме.

С ответчика взыскали задолженность по договору от 5 августа 2023 года в размере 27 190 рублей. Кроме того, суд обязал блогера выплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате — еще 11 287,56 рублей.

Ранее суд приговорил Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Также ему назначили три года испытательного срока.

Прежде Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево. Предпринимателя обвиняли в продаже поддельной продукции известных брендов, после чего он покинул Россию и переехал в США. Через два года Ефремов ненадолго вернулся на родину транзитом из Турции и был арестован.

Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
