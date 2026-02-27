Зимняя Олимпиада — 2026
Друг семьи обрюхатил девочку: как накажут педофила из Бухары

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Узбекистане беременность 13-летней девочки стала предметом уголовного разбирательства. Отцу ребенка грозит серьезный срок. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Узнали на позднем сроке

Детский омбудсмен республики Сурайе Рахмонова подтвердила, что инцидент произошел в Бухарской области. Девочка была изнасилована еще в возрасте 12 лет. Сейчас ей уже исполнилось 13, а беременность медики обнаружили на позднем сроке — плоду было уже шесть месяцев.

Вскоре медицинский вопрос стал уголовным — местные силовики завели дело. Разбирательство ведется по статье о непристойном поведении в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста.

Подозреваемый задержан

Изначально предполагалось, что преступление совершил ее отчим, однако детский омбудсмен официально опровергла эти сведения. Подозреваемым оказался не родственник, а знакомый семьи. Мужчину оперативно задержали и заключили под стражу. Его возраст не уточняется.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Также следователям предстоит проверить, знали ли родители и другие близкие о случившемся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Прекратить обсуждать поведение девочек»

В местной правозащитной организации Nemolchi.Uz выпустили текст с поддержкой в адрес пострадавшей девочки. По словам активисток, после новости об аресте подозреваемого многие ополчились на его жертву — девочку обвиняли в непристойном и провокационном поведении.

«Самая большая ошибка общества — это попытка найти объяснение поведению 13-летнего ребенка. Мы должны прекратить обсуждать „поведение девочек“, их одежду, надежность или воспитание на протяжении всей жизни и сосредоточиться только на действиях виновников. Ребенок не ждет, что взрослый будет на него смотреть. Полная ответственность за любое сексуальное поведение в отношениях между взрослым и ребенком лежит исключительно на взрослом!» — заявили в Nemolchi.Uz.

Правозащитники настаивают, что злоумышленник воспользовался наивностью ребенка и злоупотребил дружеским расположением в семье.

«Преступник, будучи знакомым семьи, злоупотребил доверием и совершил тяжкое преступление, последствия которого полностью изменили жизнь девочки. Важно называть вещи своими именами: беременность — это прямое следствие сексуального насилия. Ответственность за это лежит не на девочке, ее семье или „обстоятельствах“, а на конкретном юноше, совершившем это преступление», — заявили в организации.

