19 марта 2026 в 19:23

Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Украине к длительному сроку приговорили педофила-насильника, который надругался над дочерью знакомой. Перед этим мужчина выкупил ребенка за смешную сумму. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Сговор и совершение преступления

Обвиняемый познакомился с женщиной через интернет и договорился с ней о передаче ребенка в обмен на денежное вознаграждение — $100.

После того как «обмен» состоялся, осужденный изнасиловал пятилетнюю дочь знакомой. Но на этом он не остановился и стремился делиться этой историей с другими знакомыми.

«Об обстоятельствах изнасилования обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым, посылая свои фото и ребенка в обнаженном виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла», — сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Лишил всего, кроме жилья

В судебных прениях ювенальный прокурор отметил исключительную общественную опасность обвиняемого и особую тяжесть совершенных преступлений. Сторона обвинения указала на наличие у мужчины расстройства сексуального поведения в форме педофилии и настаивала на максимальном наказании.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ответственность понесла и мать ребенка: она сознательно передала дочь обидчику и тоже получила 15 лет лишения свободы.

Приговор женщина не оспаривала. Девочка была изъята из опасной среды и помещена в Центр социально-психологической реабилитации.

Апелляция от педофила

Не согласившись с решением суда первой инстанции, обвиняемый подал апелляционную жалобу, но безрезультатно. По решению Киевского апелляционного суда от 17 марта 2026 года приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

«Это тот случай, где все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребенком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это по отношению к ребенку. Поэтому единственное справедливое решение — максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде», — подчеркнул заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
насилие
педофилы
педофилия
Украина
Киев
растление
порнография
Владимир Сахмеев
