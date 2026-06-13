Самолет короля Испании доставил папу римского домой

Папа римский Лев XIV не смог вылететь с Тенерифе на самолете Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia из-за технических неполадок, сообщает Vatican News. Понтифик вернулся в Рим на борту, предоставленном королем Испании Филиппом VI.

Самолет начал процедуру взлета около 16:15 по местному времени (18:15 мск), но ее пришлось прервать. Пассажиры покинули борт на фоне неисправностей.

Как уточнили в пресс-службе Святого Престола, понтифик прибыл в Рим примерно в 23:00 по итальянскому времени (00:00 мск). Королевский самолет вылетел после 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Папа Лев XIV вернется в Рим на борту самолета, любезно предоставленного его величеством королем Испании. <...> Прибытие в Рим ожидается примерно в 23:00 по римскому времени, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава католической церкви прибыл в Испанию с официальным визитом. Во время выступления в королевском дворце в Мадриде он призвал европейские страны объединяться не в противовес другим державам, а как дар для всего человечества. Понтифик также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как на самом деле она формируется через умение идти рядом с другим и «расти вместе, плечом к плечу».