ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 20:15

Понтифик Лев XIV обозначил новую цель для Евросоюза

Папа римский в Мадриде призвал европейцев объединяться

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Папа римский Лев XIV, выступая в королевском дворце в Мадриде, призвал европейские страны объединяться не в противовес другим державам, а как дар для всего человечества. Глава католической церкви прибыл в Испанию с официальным визитом, пишет РИА Новости.

Я также призываю <...> продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи, — сказал Лев XIV.

Понтифик также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как на самом деле она формируется через умение идти рядом с другим и «расти вместе, плечом к плечу». В качестве примера он привел историю Пиренейского полуострова. По словам папы римского, там наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.

Ранее Лев XIV признался, что симпатизирует мадридскому «Реалу» в противостоянии с «Барселоной». Он пояснил, что как папа римский болеет за все команды, но как Превост (фамилия понтифика) — за «Реал».

Мир
папа римский
Лев XIV
Барселона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшая на 15 лет певица Duffy решила вернуться на сцену
«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u.о высказалась о диетах
Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга
Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области
Список брутальных, мнение об СВО, Рига: как живет актер Антон Васильев
Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными
Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией
Дети пострадали при ударе дрона ВСУ по Брянской области
«Ленфильм» раскрыл планы на свой первый международный кинофестиваль
Степашин назвал главное качество возможного посредника между РФ и Западом
ПВО уничтожила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ
Отказ от алкоголя, день рождения в бомбоубежище: как живет Алина Ланина
Стало известно, почему Пашинян может потерять власть
Украинское ГБР раскрыло детали переговоров с ФБР
Рейтинг Мерца поставил антирекорд
Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ
ВСУ атаковали машину чиновника в российском регионе
В Энергодаре заявили о проблемах с энергоснабжением
Яровая выделила одну из сильных сторон России
Дрозденко рассказал об обстановке в Большой Ижоре после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.