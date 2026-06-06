Понтифик Лев XIV обозначил новую цель для Евросоюза

Папа римский Лев XIV, выступая в королевском дворце в Мадриде, призвал европейские страны объединяться не в противовес другим державам, а как дар для всего человечества. Глава католической церкви прибыл в Испанию с официальным визитом, пишет РИА Новости.

Я также призываю <...> продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи, — сказал Лев XIV.

Понтифик также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, тогда как на самом деле она формируется через умение идти рядом с другим и «расти вместе, плечом к плечу». В качестве примера он привел историю Пиренейского полуострова. По словам папы римского, там наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями.

Ранее Лев XIV признался, что симпатизирует мадридскому «Реалу» в противостоянии с «Барселоной». Он пояснил, что как папа римский болеет за все команды, но как Превост (фамилия понтифика) — за «Реал».