Католиков ждет большой раскол? Почему Запад ополчился против папы римского

На Западе все громче звучит критика в адрес папы римского Льва XIV. Сразу несколько американских политиков и бизнесменов выступили против последних заявлений понтифика, а внутри Римско-католической церкви возобновился конфликт с традиционалистами из Священнического братства Пия X. Кандидат исторических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru раскрыл истоки этого противостояния и оценил угрозы для единства католиков.

Давление на Ватикан

На папу римского Льва XIV, кажется, ополчились все: и представители светских властей Запада, и функционеры католической церкви из консервативного крыла. Первым с критикой в адрес понтифика выступил президент США Дональд Трамп, которому не понравилась позиция первосвященника Рима по вопросу конфликта в Иране.

Лев XIV заявлял, что боевые действия на Ближнем Востоке «ничего не решают», призывал к переговорам, а также говорил о мире, свободном от ядерных вооружений. Глава Белого дома расценил эти слова по-своему: он назвал понтифика «слабым в вопросах преступности» и отметил: «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане».

В начале июля к Трампу присоединился вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, который раскритиковал позицию папы в отношении мигрантов и признался: он с ней в корне не согласен.

А самое необычное обвинение пришло от основателя PayPal и Palantir Питера Тиля, который и вовсе обвинил Льва в «служении китайским коммунистам» после его призывов в энциклике Magnifica Humanitas («Великое человечество») поставить развитие искусственного интеллекта под контроль.

Папа римский Лев XIV в базилике Святого Петра Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Исполненный величия человеческий род, сотворенный Богом, стоит сегодня перед решающим выбором: возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество», — написал глава Римско-католической церкви.

Немудрено, что Тилю такие призывы очень не нравятся. Palantir как раз специализируется на шпионском и военном программном обеспечении, поэтому ее основателю риторика понтифика кажется прямой угрозой.

При этом Святой престол активно высказывается против определенных шагов США, которые кажутся Вашингтону стратегически важными. А Трамп очень нервно реагирует, когда кто-то идет на принципиальное несогласие с его политикой. Так что его интересы с Тилем в вопросах ослабления Ватикана вполне могут совпадать.

Новый старый раскол

Критические заявления со стороны США прозвучали в откровенно неудачное для католической церкви время. Внутри нее возобновился старый конфликт, где оппонентами папы выступают члены братства Пия X, более известные как лефевристы.

В начале июля в швейцарской деревне Экон без санкции Святого престола провели рукоположение четырех новых епископов, причем на церемонии присутствовали 15 тыс. человек. Дикастерия доктрины и веры (правопреемница инквизиции) выпустила декрет об отлучении от церкви шестерых епископов братства, назвав произошедшее «актом раскола».

Портрет папы римского Льва XIV в базилике Святого Петра, Рим Фото: IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

При этом в общей сложности сообщество лефевристов насчитывает 700 священнослужителей и 600 тыс. последователей по всему миру. Не то чтобы это была существенная цифра для 1,5 млрд католиков, но соратники братства — это максимально активная и осознанная ультраконсервативная часть католической паствы, с которой у Ватикана не впервые возникает конфликт.

История этого вопроса упирается еще в II Ватиканский собор 1962–1965 годов, который часть католического духовенства и мирян признала либеральным. На нем были предложены реформы, согласились с которыми не все. Среди их противников оказался кардинал Марсель Лефевр. Вокруг него постепенно стало формироваться студенческое сообщество — оно и превратилось к 1980-м годам в братство Пия X с международной семинарией в Эконе.

С одной стороны, оно признавало себя неотъемлемой частью церкви и всецело подтверждало верховенство папы. С другой — критиковало любые либеральные инициативы.

В мае 1988 года стороны урегулировали разногласия, когда кардинал Йозеф Ратцингер (будущий папа Бенедикт XVI) и архиепископ Лефевр подписали примирительный протокол. Но уже 30 июня того же года епископат братства был отлучен от церкви за самовольное проставление новых епископов все там же, в Эконе.

Почему эта история повторилась? Все очень просто: перед лефевристами что тогда, что сейчас стоит одна и та же проблема — им нужны епископы из своей, консервативной и традиционалистской среды, чтобы сохранять преемственность и обычаи, которые они поставили во главу угла.

Ватикан Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ватикан, который воспринимает очередной самостоятельный шаг братства как начало раскола, формально прав. Хотя фактически это не его начало, а продолжение. И здесь возникает вопрос: выльется ли все это в нечто большее? Судя по всему, нет. Никакого «нового большого раскола» не будет просто потому, что этой истории уже несколько десятилетий. Скорее всего, после всех громких решений и заявлений стороны постепенно снова пойдут на сближение. Ну а дальше, как говорится, до следующей епископской хиротонии.

Что же касается заявлений западных политиков и инвесторов, то и эти вещи не стоит воспринимать как «беспрецедентное внешнее давление». Были в истории католичества и Авиньонское пленение, и «Римский вопрос», когда с 1870 по 1929 год римские первосвященники, начиная с папы Пия IX, провозгласили себя «узниками Ватикана» и не покидали его территорию. Думается, что с критикой со стороны первых лиц США и воинствующего бизнесмена Тиля Рим уж как-нибудь справится.

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