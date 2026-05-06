Папа Лев XIV позвонил в банк и столкнулся с неожиданной реакцией

Священник Маккарти: в банке бросили трубку при разговоре с папой римским

Лев XIV Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
После избрания понтификом кардинал Роберт Фрэнсис Превост позвонил в американский банк, чтобы обновить свои контактные данные, однако в разговоре с ним оператор службы поддержки просто бросила трубку, рассказал его друг священник Том Маккарти. По его словам, которые приводит The New York Times, понтифика не спасло даже то, что он назвался папой римским.

Новый папа представился как Роберт Превост и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес, которые были указаны в банковских документах. Папа добросовестно и правильно ответил на контрольные вопросы. Затем сотрудница банка сообщила ему, что этого недостаточно — ему придется лично прийти в отделение, — говорится в материале.

После этого понтифик объяснил, что не имеет такой возможности. Сотрудница банка извинилась, но сказала, что ничем не может помочь. Тогда папа римский попробовал другой подход.

Вам было бы до меня дело, если бы я сказал, что я папа Лев? — спросил он, и женщина тут же повесила трубку.

Ранее Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики. В ответ глава католической церкви напомнил, что его миссия — провозглашать Евангелие и проповедовать мир.

