Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников

Городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд», который прошел с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР, объединил свыше 10 тыс. участников. К программе присоединились специалисты со всей страны, в том числе ученые и предприниматели.

В этом году тема фестиваля — будущее: каким оно будет, кто его формирует и как каждый из нас может стать его частью. Фестиваль создает пространство, где сложные технологические темы становятся обсуждаемыми и понятными через живые истории и опыт экспертов, которые сами строят это будущее. Мы хотим, чтобы каждый участник уносил с собой не только знания, но и ощущение причастности к изменениям, которые уже происходят вокруг нас, — подчеркнула организатор ЦИПР и фестиваля Ирина Ефимова.

Программа фестиваля включила в себя 42 сессии: лекции, панельные дискуссии, паблик-токи, мастер-классы и интерактивные форматы. В мероприятии приняли участие 94 спикера. Участники смогли лично пообщаться с экспертами и убедиться, что технологическая повестка касается всех. В центре внимания участников оказались долгосрочные технологические тренды, ИИ, робототехника, устойчивое развитие, биотехнологии, новые производственные модели и человек будущего.

«Тех-Френдли Викенд» — фестиваль технологий, который объединяет в одном пространстве разную аудиторию: ученых, предпринимателей, представителей креативных индустрий и тех, кто только начинает интересоваться этой темой. Нам важно, чтобы разговор о будущем не оставался внутри профессионального сообщества. Мы стремимся к тому, чтобы он становился частью повседневного диалога — понятного, живого и открытого. Технологии стали частью нашей жизни, и именно поэтому так важно учиться их осмыслять вместе, — отметила сооснователь и директор ЦИПР и фестиваля Ольга Пивень.

