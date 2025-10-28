Конференцию ЦИПР организуют в Нижнем Новгороде в 2026 году

В Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая 2026 года проведут конференцию ЦИПР, а уже с 22 по 24 мая — городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В деловую программу войдут пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы.

Мировой ИТ-ландшафт за последние годы претерпел значительные изменения. На ЦИПР участники могут лицом к лицу встретиться с потенциальными партнерами, обрести новые контакты и заключить соглашения, а также продемонстрировать свои продукты и решения на выставке, — отметила сооснователь и директор конференции Ольга Пивень.

В ходе конференции обсудят развитие цифровой экономики в стране и международное партнерство в технологической среде с другими странами. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

