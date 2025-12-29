Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 07:05

Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств

Терапевт Еременко: лекарства нельзя принимать даже при однодневной просрочке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лекарства нельзя принимать даже при однодневной просрочке, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Иван Еременко. По его словам, использование препаратов с истекшим сроком годности не рекомендуется, так как это напрямую влияет на их эффективность.

Использование лекарственных препаратов после истечения срока годности даже на сутки или неделю однозначно не рекомендуется. Даты для приема определяет производитель на основании стабильности активного вещества, его химической структуры и биодоступности при условиях хранения. После истечения срока годности препарат может терять эффективность, а в некоторых случаях — подвергаться химическим превращениям, способным вызвать токсические реакции, — пояснил Еременко.

Он отметил, что степень риска зависит от формы лекарственного средства. По его словам, для таблеток и капсул наиболее вероятным последствием будет снижение лечебного эффекта.

Если речь идет о таблетках и капсулах, то при просрочке риск снижения терапевтического действия выше, чем риск прямой токсичности. Однако в жидких формах — растворы для инъекций, капли, суспензии — микроорганизмы могут активно размножаться, что создаст угрозу инфекционного осложнения. Важно понимать, что «день в день» — не просто формальность. Даже небольшой просроченный период снижает гарантию качества препарата и увеличивает риск недостаточной эффективности или побочных эффектов, — резюмировал Еременко.

Ранее врач-оториноларинголог Валентина Харитонова заявила, что сиропы от кашля, которые часто дают детям при простуде, не только неэффективны, но и могут быть опасны. По ее словам, эти средства подавляют кашлевой центр. Специалист уточнила, что в результате они препятствуют очистке дыхательных путей от мокроты.

